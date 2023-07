Qual a opinião dos alegretenses sobre o atendimento no comércio local

Share on Email

O comércio alegretense é uma das principais veias da econômia local, a redação do PAT foi às ruas procurar entender com os clientes os pontos positivos e negativos do atendimento ao público nesse segmento.

Numa rápida pesquisa no centro de Alegrete, foram abordados clientes que estavam comprando ou analisando produtos, eles foram questionados pela reportagem do Portal Alegrete Tudo, quais os principais motivos que os levaram a escolher aquela loja.

Um advogado que não quis se identificar, estava em uma loja de artigos esportivos e relatou que sempre é bem atendido ao chegar no estabelecimento.” os funcionários são bem receptivos e atenciosos, sempre buscam deixar o cliente o mais a vontade possível, relatou o jovem.

Uma cuidadora de idosos ao ser abordada em uma loja de roupas, descreveu que o atendimento por vezes deixa a desejar. ” Os funcionários começam a te atender, quando vê já estão vendo roupas e outros acessórios a outros clientes e o atendimento que tinha começado, na maioria das vezes não é finalizado”.

Foi abordada uma Psicóloga que estava comprando numa loja de departamento, ela disse que a empresa é muito grande e na sua opinião pelo tamanho do local deveria ter mais funcionários para um melhor atendimento. Ela observou também que muitas vezes os funcionários não cumprem os princípios básicos de educação” estão com a cara amarrada”, relatou a profissional.

Por fim, a grande maioria das pessoas entrevistadas relatou que o atendimento no comércio alegretense é bom. Mas, alguns clientes identificaram um baixo padrão no atendimento de alguns estabelecimentos, e não voltariam nessas empresa onde não foram bem atendidos.

Fotos: Júlio César Santos