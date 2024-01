Qual será a atração gaúcha na festa do novo líder do BBB

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O representante alegretense, tem se destacado não apenas pela sua força no jogo, mas também por conquistar o carinho do público com sua autenticidade única.

Na primeira prova de resistência e determinação,ele surpreendeu a todos ao permanecer quase 19h em uma intensa disputa, entregando a vitória para sua amiga Deniziane. A relação especial entre os dois dentro da casa tem gerado especulações sobre um possível romance, apesar de Matteus insistir que não busca isso. Contudo, aqui fora, muitos já shipparam o casal, torcendo para que a amizade se transforme em algo mais.

Treinamento com uso do GPS qualificou militares, policiais e técnicos ambientais

Recentemente, na prova dinâmica que exigia sorte e agilidade, Matteus mostrou sua versatilidade e conquistou a liderança na noite de quinta-feira (18). Esse novo triunfo o coloca em uma posição estratégica no jogo, despertando a curiosidade, principalmente dos conterrâneos, sobre qual será o tema da festa do líder e principalmente quais grupos ou grupo tradicionalista vai ter a ascensão de estar na casa mais vigiada.

Nas festas anteriores, Matteus não decepcionou, demonstrando seu talento para dançar, cantar e se emocionar ao som de músicas tradicionalistas. Com sua autenticidade marcante, ele até entoou o Canto Alegretense na casa, levando um pedaço da cultura gaúcha para todo o Brasil.

Desgarrado da querência, Carlos Henrique leva no coração doces lembranças e ensinamentos

Matteus tem se destacado não apenas como um competidor no jogo, mas como um verdadeiro representante da essência alegretense.

Abaixo, compartilhamos alguns registros do Matteus em momentos especiais na cidade de Alegrete, evidenciando sua ligação e orgulho pela sua terra natal.