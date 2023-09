Quarteto de mulheres garante a boa comida campeira aos cavalarianos da Chama Crioula

Quarteto de mulheres leva alegria e bom humor à cozinha dos Festejos Farroupilhas.

No coração dos Festejos Farroupilhas, um quarteto de mulheres destaca-se não apenas pela habilidade na cozinha, mas também pela alegria contagiante e pelo bom humor que permeiam cada momento de sua jornada. Inicialmente, sob a direção do coordenador da chama, Cesar Silveira, Serafina Nardon lidera sua equipe de cozinheiras que transforma um caminhão adaptado em uma verdadeira cozinha itinerante. Há mais de 14 anos, Serafina comanda esse time que compõe: Ivone Marques Saldanha, Elizabete Nardon Saldanha e Derla Saldanha Prates, além da “mascote” da turma, Paula Nardon.

O relato das quatro mulheres é marcado por descontração e brincadeiras que acompanham cada etapa de sua jornada. Enfrentando chuvas, frio e ventos, elas mantêm um sorriso no rosto e um bom humor inabalável. Como Serafina destaca, “Quando acordamos, o batom já é um dos referenciais.”

No centro de sua atuação está a preparação de refeições para dezenas e até centenas de pessoas. O carro chefe deste período festivo é o puchero, mas o cardápio inclui também carreteiro, polenta, moranga caramelizada, feijão, massa com molho e churrasco.

A jornada começa todos os anos no dia 10 de setembro, quando se deslocam para a fazenda onde os cavalarianos se reúnem e depois seguem para o Marco da Três Divisas, acompanhando a chama até a chegada na cidade, que ocorreu no dia 14. A partir desta data, elas se instalam no galpão dos Festejos, na Praça Getúlio Vargas, onde o trabalho começa cedo, por volta das 6h. O dia é preenchido com café da manhã, almoço e café da tarde, com direito a muito bolo frito, já uma referência das delícias que oferecem.

Além dos integrantes da comissão dos Festejos, peões e prendas que passam por ali também recebem o carinho e as delícias preparadas pelo quarteto. Serafina Grande Nardon e Ivone Marques Saldanha são as cozinheiras responsáveis por coordenar essa operação. Com um cardápio que varia a cada dia, elas se dedicam a alimentar os participantes dos Festejos com a autêntica comida campeira.

Com tanta experiência acumulada ao longo dos anos, Serafina conta que, ao acompanhar o trajeto da chama pelas fazendas e pela Afuncaal, sempre levam um “kit de primeiros socorros”. Esse kit inclui desde chás até remédios para o estômago e materiais para possíveis consertos em roupas, como linha, agulha e elástico. Afinal, com todas as delícias que preparam, é possível que alguns cavalarianos acabem ganhando alguns quilinhos a mais.

O local onde as quatro mulheres atuam é um ponto de acolhimento para visitantes e gaúchos que passam pela praça Getúlio Vargas. Ali, o chimarrão corre solto, e o jeito ímpar do gaúcho de bem receber é uma marca registrada. O galpão dos Festejos, especialmente montado para o evento, é o ponto de encontro de prendas, peões e integrantes da comissão.

Essas cozinheiras não apenas alimentam o corpo, mas também alimentam o espírito festivo e a tradição dos Festejos Farroupilhas com sua alegria, bom humor e culinária campeira. Com mais de uma década de dedicação a essa missão, Serafina e suas parceiras de cozinha continuam a ser um pilar importante nessa celebração tão significativa para o povo gaúcho.