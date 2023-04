Quase 70 atletas estiveram na peneira promovida pelo Flamengo

A paixão pelo futebol e o sonho de ser jogador motiva garotos a praticar o esporte desde pequenino. A maioria ganha de presente já nos primeiros anos de vida, uma bola de futebol e logo uma camisa de clubes.

E foi movidos por tudo isso, que 68 meninos nascidos entre 2009/2010/2011 oriundos de Alegrete, Manoel Viana e Santiago estiveram no último sábado (1º), no campo do 12º BE.

“Foi muito satisfatória a avaliação. O nível técnico foi bom, atletas que precisam ser lapidados, mas com boa condição técnica individual. Apresentaram bons fundamentos”, avaliou o técnico Edinho Machado.

A avaliação contou com a presença do presidente Toninho Fagundes, que estava acompanhado do desportista Paulo Rogério, do diretor José Luiz Freitas e do técnico e ex-jogador Edson Lima.

No peneirão os atletas foram avaliados e uma lista foi divulgada com os nomes dos que devem retornar no próximo sábado (8), para outra avaliação técnica no estádio Farroupilha.

O Flamengo segue intensificando o trabalho nas categorias de base, no período da tarde cerca de 50 atletas dos 7 aos 10 anos, tiveram treinamentos no campo do BE. Após o treino a gurizada foi servida com um lanche para repor as energias.

Fotos: reprodução