Queda de homem de terraço de prédio teria sido motivada por ameaça de morte

Na noite de domingo(23), um homem de 27 anos, se jogou de um prédio de três andares depois de ser ameaçado de morte – conforme relato de um testemunha à Brigada Militar e Polícia Civil.

Os policiais militares foram acionados na rua Tamandaré, entre as ruas Venâncio Aires e Joaquim Nabuco, região Central de Alegrete. No endereço, o Samu já realizava o atendimento à vítima que estava inconsiente – de acordo com PM.

Segundo descreveu a testemunha, eles estavam no terraço de um prédio abandonado quando ouviram a voz de uma pessoa que não identificaram, que os ameaçou dizendo que iria pegar uma arma e subir até onde eles estavam. Neste instante, o homem teria ficado muito nervoso e falado que iria pular, por receio do que poderia acontecer e, mesmo com a interferência da pessoa que o acompanhava, pois ela disse aos policiais que chegou a dizer para que ele não pulasse, porém, não houve tempo para mais nada, a vítima pulou a deixando em estado de choque. Por esse motivo, inicialmente, populares que ouviram o grito que ele deu assim que caiu no solo, foram ao local e acionaram o Samu e a Brigada Militar.

A testemunha desceu e ficou acompanhando o atendimento da equipe do Samu e posteriormente foi encaminhada até a Delegacia de Polícia, pela Brigada Militar, onde foi realizado o registro de uma ocorrência por lesão corporal culposa, quando não há intenção de ferir ou matar.

A pessoa que teria realizado a ameaça, não foi localizada e, até o momento, não há mais detalhes do motivo e porque a vítima teria ficado tão nervosa ao ponto de colocar a vida em risco, pulando de uma altura que oferece grandes riscos – segundo informações dos policiais militares. Tanto vítima como testemunha são alegretenses.