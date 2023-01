Grupo Resenha Baita Chão realiza mais um Gre-Nal regado a muita confraternização

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O ano de 2022 chegou ao fim, e no último dia 30 de dezembro, as dependências do Clube Sete de Setembro foram palco de mais uma grande celebração à amizade.

A disputada de uma partida de futebol, que para os integrantes do grupo é o jogo mais importante do ano. É como se fosse uma disputa de um título, onde ganhadores e perdedores comemoram a vida, saúde e amizade.

Três andantes do mundo e uma cachorra Pit Bull deixam uma mensagem de compreensão e paz

Duas equipes conhecidamente rivais em campeonatos estaduais e à nível nacional, Internacional e Grêmio, mas em Alegrete, o propósito maior sempre é a união e a amizade. Juntos, eles protagonizaram um jogo disputado, com muitos lances que levantaram suspiros da plateia. A partida foi apitada pelo árbitro alegretense Rodrigo Modesto, e no final um empate em 6 a 6 no clássico.

Ambulância do SAMU, reformada por empresários, foi entregue à Comunidade



Após a partida, o grupo se reuniu nas dependências da sede campestre da Polícia Civil, localizado no Parque Nehyta Ramos.

Cutelaria Artesanal Gaúcha é reconhecida pelo governo do RS – conheça um pouco da produção alegretense

Todos atletas, familiares e amigos se reuniram para um jantar de confraternização. Com atrações musicais de “Júnior Lima” e “Grupo A+” , todos fora embalados ao som dos mais variados ritmos musicais.

Organizador do Evento, Douglas Cardoso “Bola”, mencionou ter sido mais um grande desafio, meses de muito planejamento, que culminou em uma linda festa.

“Mais uma vez sem palavras pela amizade, pelo GRENAL que cada ano que passa fica melhor, festa linda demais”, destacou Marcelo Guedes, um dos integrantes do grupo.

Já Pedro Souza, alegretense radicado em Salvador do Sul disse que foi um brinde para essa coisa chamada amizade. “O clima de festa e nostalgia invadiu o ambientes e todos fomos embalados no ritmo da amizade”, relatou Souza.

Fotos: reprodução

“Parabéns gurizada pela união que não tem em nenhum outro lugar”, relatou um dos integrantes, corretor Paulo.

“Essa foi uma das grandes resenhas de fim de ano na cidade. o Gre-Nal do Resenha Baita Chão”, descreveu Rodrigo Modesto.