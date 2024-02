Segunda noite da Descida dos Blocos manteve animados os foliões

Share on Email

A sexta edição da Descida dos Blocos em Alegrete continua a atrair multidões, com a segunda noite da festa sendo marcada por uma atmosfera vibrante e cheia de energia. Cris Fuiza, DJ Rodrigo e Biel foram os responsáveis por manter o público animado, proporcionando uma experiência musical única aos presentes.

Após uma primeira noite onde mais de 4 mil pessoas se reuniram em frente ao 7 de Setembro, os organizadores Diego Fagundes e Maysa Moreira expressaram satisfação com o sucesso do evento. Embora a segunda noite tenha registrado um público ligeiramente menor, a festividade não perdeu em animação e vitalidade.

A reportagem do PAT conversou com comerciantes das adjacências, que unanimemente destacaram o movimento positivo que a Descida dos Blocos proporcionou. Já em relação aos participantes, alguns casais ressaltaram que acompanham o evento desde sua primeira edição, evidenciando a fidelidade do público à festa. Além disso, a diversidade de idade entre os participantes foi notável, mostrando que a festa atrai pessoas de todas as faixas etárias.

O evento, integralmente financiado pela iniciativa privada, demonstra o compromisso do setor empresarial com a promoção de eventos culturais na cidade. O apoio da Prefeitura, cedendo o espaço público, bem como o trabalho da Guarda Municipal e Brigada Militar, são fundamentais para garantir o sucesso e a segurança do evento.

Coordenado por Diego Fagundes e Maysa Moreira Vaz, os idealizadores do projeto desde 2018, a Descida dos Blocos ganha cada vez mais destaque, consolidando-se como uma referência entre os eventos carnavalescos da região. Este ano, a festividade ocorre em frente ao Clube 7 de Setembro, nas imediações do Parque Rui Ramos, proporcionando um ambiente acolhedor e propício para celebrar a cultura e a alegria do carnaval.

Com uma mistura de música, dança e diversão, a Descida dos Blocos que acontece até a próxima terça-feira, em Alegrete se firma como um dos eventos mais aguardados do calendário local, reunindo pessoas de todas as idades.