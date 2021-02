Rádio Alegrete, Rede Tchê, comemora 74 anos com homenagens e muita emoção

Compartilhe















Durante as comemorações dos 74 anos da Rádio Tchê Alegrete a sensibilidade e profissionalismo do atual gestor Carlos Conrad foram fundamentais para uma semana de muitas ações que pudessem contemplar ainda mais um dos bens mais preciosos de uma emissora, os ouvintes. Porém, além de brindes, mensagens e programação diversificada, um dos pontos que foi de muita emoção para todos, tanto para os colegas da Rádio Alegrete como para um dos convidados, foi a participação do radialista e Diretor Executivo da Rádio Nativa FM e Portal Alegrete Tudo, Jucelino Medeiros.

Na tarde da última quinta-feira(4), durante duas horas, ele reviveu os nostálgicos anos 80. Naquela década, Jucelino estava à frente do Programa Show da Tarde, uma marca incontestável de audiência. Com a presença em alguns momentos do gestor Carlos Conrad e o operador de áudio que o acompanhou também naquela época, Moisés Perez, o radialista, Jucelino Medeiros fez uma belíssima apresentação e condução do programa onde muitos relatos de ouvintes, também relembraram alguns momentos do programa, eventos realizados no Largo do Centro Cultural, ginásios e clubes da cidade. Jucelino, além de apresentador do Show da Tarde, também foi gestor da Rádio Alegrete na década de 90. Durante 2h do Programa Alô Cidade, apresentado pelo gerente e radialista Carlos Conrad, o espaço foi para recordações de momentos singulares e emoção entre os envolvidos por reviverem momentos áureos do rádio alegretense.

Na sequência, já na sexta-feira(5), uma comemoração para poucos convidados em razão da pandemia do novo coronavírus e todos os cuidados relacionados à Covid-19, envolvendo funcionários da emissora juntamente com os ex- gestores: Alair Almeida, Jucelino Medeiros e Daniel Silveira e o atual, Carlos Conrad, responsável e idealizador de uma galeria de fotos de todos os administradores, desde a fundação. Quatro deles estavam presentes e participaram da solenidade que marcou o descerramento das fotos. Nelas, por ondem, os nove gerentes da Rádio Alegrete: começando pelo pioneiro, Oscar Schimitz, Luiz Mário Melchiades, Roberto Aveline, Willy Corrêa, Daniel Silveira, Alair Almeida, Jucelino Medeiros, João Ulisses e Carlos Conrad.

Também foram entregues certificados aos colaboradores da empresa enaltecendo o trabalho de todos. O ato foi na emissora às 19h. Para Carlos Conrad, o momento foi muito gratificante por estar dividindo com os ex- gerentes mais um aniversário da emissora. Agradeceu a todos pela presença. Dentre os participantes, uma dos convidados foi tão homenageada quanto à Radio – o advogado e ex-prefeito, Adão Faraco. Com um importância indiscutível em toda trajetória e, principalmente no início da emissora, ele foi exaltado por todos. Desde o Diretor e proprietário da Rádio Minuano FM, Daniel Silveira que descreveu o início da rádio em seu discurso momento antes de juntamente com os demais homenageados descerrar as fotos. Jucelino Medeiros em sua homenagem também falou de uma passagem marcante envolvendo a Rádio Alegrete e Adão Faraco. Estendeu a homenagem a Daniel Silveira, segundo ele, o responsável por sua trajetória em Alegrete e de muitos colegas. Jucelino também citou a grandiosidade do ato que foi concebido através do atual gestor e agradeceu pela oportunidade de ter participado do programa na tarde de quinta-feira, relembrando os anos 80 e pela homenagem. “É preciso ter muito amor pelo rádio, fazer o compasso do coração ser o combustível para o transmissor, responsável por irradiar alegria e informação aos lares de todos os rincões”- comentou.

João Ulisses, que também foi um dos homenageados lembrou que desde criança faz parte da emissora. Não segurou as lagrimas quando lembrou de todas sua história, desde o período em que frequentava a emissora na companhia do pai, aos sete anos. Na adolescência, a sua trajetória teve início na Rádio onde está até os dias atuais, a única empresa que trabalhou em toda sua vida profissional.

Muito emocionado, visivelmente emocionado, o advogado Adão Faraco fez o seu discurso com emoção e sapiência que deixou a todos comovido. Dentre os seus relatos, a lembrança com o diretor da Radio Minuano FM, Daniel Silveira, da vinda do então padre Rubens Pillar na década 40, para o primeiro curso superior na a Fundação Educacional de Alegrete e também para o programa Por um Mundo Melhor na Rádio Alegrete. Momentos memoráveis relembrados entre eles que não controlaram a emoção.

Para finalizar, o radialista e jornalista Alair Almeida parabenizou a Emissora e evidenciou sua grandeza ao fazer o relato de uma situação em que teve o concelho do Dr Faraco para, ao invés de ir para o confronto, estender a mão. A atitude rendeu, à época, uma coluna do Jornalista José Roberto Ramos no Jornal Gazeta de Alegrete. Ele concluindo dizendo do orgulho em fazer parte da emissora.

Vice- prefeito Jesse Trindade, citou o reconhecimento da comunicação e a da importância da Emissora junto à comunidade. Além de informar, também atua em várias ações e auxilia no desenvolvimento da cidade. Para concluir, parabenizou a todos.

No último dia 3, também foi realizado um programa especial que contou com a participação de três locutores. Durante o programa da Revista em Foco, ocorreu o encontro de três gerações à frente da emissora com Alair Almeida, João Ulisses e Carlos Conrad .Troca de idéias, histórias e recordações do rádio e as perspectivas de um futuro promissor .

Também estavam presentes na solenidade, o pediatra Roberto Nunes, representando a Associação Médica, o ex-prefeito e médico Erasmo Gutierres, colunista Jeováh Grisoste e a diretora da Revista Em Foco, Joice Conrad,entre outros convidados. No final, uma oração pra agradecer às conquistas. Assim como os parabéns à emissora.

Carlos Conrad, não deixou de agradecer a todos os homenageados, falou da importância de cada um em sua história junto à Rádio e, comovido, também agradeceu o apoio dos funcionários , da esposa e da irmã. O protocolo ficou a cargo de Ronaldo Oliveira e participação do violinista Luis Ricardo.

Flaviane Antolini Favero

Fotos: PAT e Rádio Tchê Alegrete