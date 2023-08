Cantor carioca, Pedro Felipe, visita estúdio da Nativa FM e fala do novo trabalho

O músico acompanhado de uma equipe, mais o divulgador musical Gonzaga, fez uma visita divulgando a mais nova fase do trabalho do cantor carioca.

Em pouco mais de sete minutos Pedro Felipe conversou com o locutor Roberto Correa e apresentou uma bagagem de respeito no meio musical. Em carreira solo, já lançou o hit “Fui largado”, e já tem data de gravação de um DVD ao vivo com participações de pesos do pagode nacional.

Na Nativa FM, o artista, destacou que teve suas letras gravadas por grandes nomes da música brasileira, já lançou três singles, sendo dois deles em parceria com os cantores Dilsinho e Rodriguinho.

Pedro Felipe é uma das revelações do pagode, mas seu nome não é tão novo assim no mercado musical. Dono de composições de sucesso na voz de grandes artistas – entre eles Belo, Thiaguinho, Ferrugem, Sorriso Maroto e Vitinho – o cantor ficou conhecido mesmo quando fazia backing vocal na banda do cantor Dilsinho, onde ficou por 7 anos, a convite do próprio cantor.

Inclusive, escreveram junto alguns hits como “Refém” e “12 horas”. Além disso, participou de alguns projetos em parceria com grandes produtores musicais, como Lelê, Bruno Cardoso, Wilson Prateado – antigo diretor musical do Belo e atualmente do Thiaguinho – e Bóris, ao retornar de uma temporada de estudos nos Estado Unidos, onde foi influenciado fortemente pela música americana.

“Foi uma honra trabalhar com esses mestres da música. Eles abriram as portas pra mim como músico e, principalmente, como compositor. Essa experiência foi muito importante para a minha carreira”, conta.

Pedro Felipe chegou a fazer vocais também para Mumuzinho, Imaginasamba, Chininha e Príncipe, Tá na Mente e Bom Gosto. Com toda essa bagagem, em 2019 decidiu seguir carreira solo e lançou seu primeiro single, “Uma Noite”, que é uma composição sua em parceria com Rodrigo Rodrigues – o cantor Príncipe –, que contou com a produção musical de Michael Fujiwara. A música faz parte do seu primeiro trabalho solo, o álbum “Deus, Eu e Você”, que traz doze faixas autorais e duetos com Dilsinho, Rodriguinho e Avine Vinny. Pedro Felipe entrou para o casting da GH Music, produtora que também gerencia a carreira de Dilsinho, Matheus Fernandes e do grupo Menos é Mais.

“Foi um passo e tanto! Já comecei com o pé direito, com uma gestão de carreira bem planejada e ao lado de nomes de peso. Tenho tanta coisa em mente, tanta coisa boa que quero mostrar ao meu público, que acabo tendo mais inspiração e motivação para cantar e escrever. Quero levar emoção a todos os cantos e fazer as pessoas felizes”, diz Pedro Felipe.

O artista já tem três singles na bagagem, entre eles dois feats: um com Rodriguinho e outro com Dilsinho. Em breve, lança um single inédito, “Morto vivo”, mais um projeto autoral. “O lançamento está previsto para a segunda quinzena de outubro e já estou ansioso”, finalizou o artista.

Nas redes sociais, Pedro Felipe já soma mais de 130 mil seguidores. No YouTube, mais de 19 mil inscritos e dois milhões de visualizações. Já nas plataformas digitais de música, o artista conta com mais de 82 mil ouvintes mensais e 2,7 milhões de streams. Em sua entrevista em estúdio, Pedro Felipe disse que quer trazer seu show para cidade, destacou o carnaval forte realizado no município, em que amigos conhecidos do Rio de Janeiro falaram da festa.