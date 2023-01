Reajuste no preço do litro da gasolina deve chegar aos R$ 0,25 em Alegrete

Share on Email

Conforme a empresa, considerando a mistura obrigatória de 73% de gasolina e 27% de etanol anidro para a composição do produto comercializado nos postos, a parcela da Petrobras no preço ao consumidor será, em média, de R$ 2,42 a cada litro vendido na bomba.

Segundo nota emitida pela empresa, o aumento acompanha a evolução dos preços de referência e é coerente com a prática de preços da Petrobras, que busca o equilíbrio dos seus preços com o mercado, mas sem o repasse para os preços internos da volatilidade conjuntural das cotações e da taxa de câmbio.

A Petrobras estava há 50 dias sem alterar o preço da gasolina. A última mudança havia ocorrido em dezembro de 2022, quando houve redução de 6,1% no valor do combustível.

Ainda na terça, a reportagem fez uma pesquisa com alguns proprietários de postos de combustíveis e em média o reajuste deve chegar aos 25 centavos. Considerando o preço médio de R$ 5,19 no litro da comum, o custo chegaria aos R$ 5,44 pelo litro do combustível. Porém alguns postos sugerem que o aumento seja em torno de R$ 0,20.

No entanto, não há um consenso se o novo valor será aplicado já nesta quarta-feira. Muitos locais alegam que conforme novas cargas cheguem aos postos com o novo valor, O aumento será repassado ao consumidor.