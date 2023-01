Abertura Oficial da Colheita do Arroz será em fevereiro em Capão do Leão

O evento, que se mantém nos formatos on-line e presencial, apresentará novidades e ainda mais inovações buscando desenvolver e integrar o setor agrícola da Região Sul do Estado.

Os debates sobre a cadeia orizícola e sua produtividade, bem como as alternativas para os produtores rurais e os desafios dos últimos anos, continuam na programação envolvendo produtores, engenheiros agrônomos, técnicos, agentes políticos, principais instituições de pesquisa e ensino do setor, além das empresas que mais investem em tecnologia agrícola para terras baixas no mundo.

A última edição do evento oportunizou aos seus 9 mil visitantes, de diversas regiões do país e do exterior, que pudessem circular por uma feira com mais de 100 expositores e 40 vitrines tecnológicas as quais apresentaram seus produtos e compartilharam muito conhecimento. Além de uma programação científica de muita qualidade e palestrantes renomados no setor.

O evento é uma realização da Federação das Associações de Arrozeiros do Rio Grande do Sul – Federarroz, correalização da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária – EMBRAPA – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – SENAR-RS e apoio do Instituto Rio Grandense do Arroz – IRGA.

PROGRAMAÇÃO