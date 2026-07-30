Real Alegrete enfrenta o AERFS fora de casa em duelo decisivo pela classificação na Série Prata

O Real Alegrete tem um compromisso decisivo na noite deste sábado (1º) pela Série Prata de Futsal. A equipe alegretense viaja até Faxinal do Soturno para enfrentar o AERFS em uma partida que pode ser determinante na luta por uma vaga na próxima fase da competição.

30 de julho de 2026 Renan Irizaga Alegrete, Destaque, Educação, Esporte, Notícias, Política, Saúde 0

A bola rola às 20h, no Ginásio Clube Cruzeiro, e promete um duelo de muita intensidade. Embalado pela importante vitória conquistada diante da sua torcida na última rodada, o Real chega motivado para buscar mais um resultado positivo, desta vez longe de casa.

O confronto é tratado como uma verdadeira decisão para as duas equipes. O AERFS joga pressionado e precisa da vitória para ultrapassar o Real Alegrete na tabela e seguir firme na disputa pela classificação. Já o time alegretense entra em quadra sabendo da importância de pontuar. Uma derrota pode complicar a caminhada rumo à próxima fase, tornando o duelo ainda mais decisivo.

Clique aqui para receber as notícias do PAT pelo Canal do WhatsApp

Com a reta final da primeira fase se aproximando, cada ponto passa a ter peso de classificação. Por isso, a expectativa é de um jogo equilibrado, com as duas equipes buscando o resultado desde os primeiros minutos.

⚠️Todo conteúdo reproduzido nesta página é exclusivo do Alegrete Tudo e protegido por direitos autorais. É vedada a reprodução total ou parcial sem autorização prévia e expressa, mesmo com a devida citação da fonte.

Seja o primeiro a comentar

Faça um comentário

Seu e-mail não será divulgado.


*