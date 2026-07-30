Real Alegrete enfrenta o AERFS fora de casa em duelo decisivo pela classificação na Série Prata

A bola rola às 20h, no Ginásio Clube Cruzeiro, e promete um duelo de muita intensidade. Embalado pela importante vitória conquistada diante da sua torcida na última rodada, o Real chega motivado para buscar mais um resultado positivo, desta vez longe de casa.

O confronto é tratado como uma verdadeira decisão para as duas equipes. O AERFS joga pressionado e precisa da vitória para ultrapassar o Real Alegrete na tabela e seguir firme na disputa pela classificação. Já o time alegretense entra em quadra sabendo da importância de pontuar. Uma derrota pode complicar a caminhada rumo à próxima fase, tornando o duelo ainda mais decisivo.

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Com a reta final da primeira fase se aproximando, cada ponto passa a ter peso de classificação. Por isso, a expectativa é de um jogo equilibrado, com as duas equipes buscando o resultado desde os primeiros minutos.