Real Capão FC é uma escolinha de futebol já aberta a crianças e jovens

A Escolinha Real Capão FC, idealizada pelo treinador Samuel Alannes e sua equipe de professores, tem como objetivo principal instruir crianças, jovens e adolescentes no esporte, buscando formar atletas para o cenário profissional e, ao mesmo tempo, afastar esses jovens das ruas.

O projeto, que já conquistou a atenção e o apoio da comunidade local, é liderado pelo treinador Samuel Alannes, um apaixonado por futebol e educador comprometido em desenvolver tanto habilidades esportivas quanto valores essenciais nos jovens participantes. A iniciativa é guiada por um grupo de profissionais dedicados, incluindo Alisson, preparador físico e de goleiros além dos auxiliares técnicos Professor Giordano e Professor Jader.

O grande diferencial da Escolinha Real Capão FC é seu compromisso em impactar positivamente a vida de crianças e adolescentes, proporcionando-lhes a oportunidade de sonhar com uma carreira no mundo do futebol. Além disso, o projeto também visa tirar esses jovens das ruas, oferecendo uma alternativa saudável e construtiva para seu tempo livre.

O projeto não tem fins lucrativos e é estruturado em diferentes categorias, atendendo desde os pequenos talentos de 7 a 12 anos, até os jovens promissores de 12 a 17 anos. Uma característica notável é a inclusão de um time feminino, que vem ganhando força e crescendo rapidamente, mostrando que o esporte não tem barreiras de gênero.

Qualquer criança ou adolescente que tenha o sonho de se tornar um atleta de futebol ou pais que desejam proporcionar a seus filhos uma oportunidade de aprendizado e desenvolvimento, a Escolinha Real Capão FC pode ser a porta de entrada para essa jornada. As vagas são limitadas e estão se esgotando rapidamente, portanto, não perca tempo em entrar em contato pelos seguintes números:

55 991647239 ou 55 981141223.

A Escolinha Real Capão FC não é apenas um projeto esportivo, mas uma iniciativa que visa construir um futuro melhor para a juventude local, inspirando-os a alcançar seus sonhos e objetivos, dentro e fora dos campos de futebol.