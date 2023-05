Real não segura Jaguari na estreia da Série Prata

O representante alegretense estreou no Campeonato Gaúcho de Futsal – Série Prata com derrota. Jogando fora de casa o Real perdeu para Associação Esportiva Jaguari pelo placar de 3 a 2. O jogo no ginásio Daniel Lena Marchiori foi bastante movimentado e de muita disputa.

Com uma equipe experiente, Jaguari saiu na frente logo aos 3′, gol do alegretense Nathan Fagundes que fez sua estreia marcando um hat-trick. O Real com um time mais jovem foi aguerrido e empatou 10 minutos depois com Marcos Nardon. Ainda no primeiro tempo, Nathan desequilibrou e fez 2 a 1 para Jaguari.

Na volta do intervalo o time alegretense foi para cima e pressionou o adversário. O jogo ganhou em empolgação e a torcida empurrou o time da casa nos momentos cruciais. Mas mais uma vez o artilheiro Nathan marcou mais um.

Daí em diante o Real criou as melhores chances e podia até sair vitorioso não fosse os inúmeros erros nas finalizações. Com as faltas estouradas, o time de Jaguari contou com a sorte e segurou bravamente a vitória por 3 a 2. Marcos Nardon marcou mais um para Alegrete.

“Foi um baita jogo. Pecamos nas finalizações e sempre a bola pune. Mas estou contente com que a equipe apresentou. Vamos crescer na competição. A gurizada está de parabéns. O resultado não condiz com o que foi a partida”, avaliou o treinador Dema Correa.

No próximo dia 3, às 20hs, o Real recebe o Sananduva na Arena. O próximo adversário vem de derrota sofrida em casa por 2 a 1 para Associação Esportiva Sobradinho.

Fotos: Prefeitura de Jaguari e reprodução