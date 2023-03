Alegrete prioriza serviço de tradução e interpretação de Libras

Desde janeiro a empresa alegretense presta serviço firmado em contrato para prestação de serviço de tradução e interpretação de Libras, com a secretaria de saúde do município.

Neri, um taura da pura cepa, foi tropear na Grande Querência

A cidade é pioneira na prestação deste tipo de serviço na região, servindo de exemplo para outros municípios, inclusive algumas cidades metropolitanas e capitais, que infelizmente não oferece ainda esse tipo de serviço, mesmo sendo algo já previsto por Lei e em especial o Decreto 5626/2005.

Dentista alegretense, radicado no Rio, ensina como sair do ‘fundo do poço’

O contrato em Alegrete, foi assinado este ano pela gestão atual através do movimento e solicitação da comunidade surda que além dos surdos, obviamente, também conta com a participação dos familiares, professores, intérpretes de Libras e amigos, se somando também nesse movimento pessoas da área jurídica e política que lutam pela busca de direitos das pessoas com deficiência.

De acordo com a professora e intérprete de Libra Josie Pillar, a cidade dá um passo importante e precisa ser comemorado, pois existe uma demanda expressiva, sendo fundamental esse tipo de mediação entre os pacientes surdos e os profissionais da área da saúde.

Populares salvaram homem na Ponte Borges de Medeiros

“A busca agora é ampliar esse tipo de serviço para as outras secretarias em especial a secretaria de assistência social e a secretaria de educação, cultura, esporte e lazer locais em que é primordial esse tipo de atendimento”, explica a profissional.

Ela salienta também, que outros setores precisam se adaptar na cidade. Entre eles, Josie cita as redes bancárias, INSS, entre tantos outros locais da sociedade em que o cidadão tem o direito de acessar e precisa ter um atendimento de qualidade independente de ser surdo ou ouvinte.

Fotos: reprodução