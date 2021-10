Regimento de Cavalaria Blindada realiza tiro real com Carro de Combate no Saicã

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O 6º Regimento de Cavalaria Blindado “Regimento José de Abreu”, realizou o tiro real com os pelotões de Carro de Combate dotados das Viaturas Blindadas de Combate Leopard 1 A5 BR.

Juntamente com o Pelotão de Fuzileiros Blindados, a atividade foi realizada no Campo de Instrução Barão de São Borja (Saicã).

Campo de instrução do Saicã foi palco da atividade

Na instrução, um Pelotão de Carros de Combate do Regimento e um pelotão de Carros de Combate do 4º Regimento de Cavalaria Blindado, concluíram a fase de adestramento, após realizarem suas certificações operacionais no 6º RCB, 4º RCB e Centro de Instrução de Blindados.

Pelotão de Fuzileiros participou da instrução

Ainda no Saicã, os militares realizaram o tiro Embarcado de Metralhadora.50 na VBTP M113BR e tiro com a Metralhadora Mag 7,62 mm, visando a preparação do Pelotão de Fuzileiros Blindados que integra a FORSUL.

Viaturas Blindadas de Combate Leopard entraram em ação

O Tiro dos Pelotões de Carros de Combate foi acompanhado pelo Comandante da 2ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Comandante da 1ª Brigada de Cavalaria Mecanizada, Comandante do 6º RCB e Comandante do 4º RCB. Durante a atividade foram observadas as medidas previstas, pelos protocolos de saúde, na prevenção e combate à pandemia da Covid-19.

Fotos e Fonte: 6º RCB