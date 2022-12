Regimento de Cavalaria com novo adjunto de comando

A cerimônia iniciou com a tradicional inauguração do retrato do antigo adjunto de comando, Subtenente Figueiredo, que foi realizada juntamente com sua família.

Presentes no evento, as esposas dos Adjuntos de Comando substituto e substituído trocaram um buquê de flores, como forma de agradecimento e boas vindas.

Na sequência, foi realizada uma formatura com todos os integrantes do Regimento, dada a importância do cargo de Adjunto de Comando para o Exército.

O Subtenente Figueiredo expôs, em suas palavras, a satisfação pelo exercício do cargo e desejou ao Subtenente Vomero, novo Adjunto de Comando do 6º RCB, boa sorte e realizações na nova jornada.

Fotos: 6º RCB