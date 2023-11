Rematrículas da Rede Estadual ocorrem na próxima segunda-feira

Começa, a partir da próxima segunda-feira (13), o período de inscrições para pré-matrículas da Rede Estadual para o ano letivo de 2024. A etapa, que segue até 1º de dezembro, deve ser realizada diretamente pelo site da Seduc (Secretaria da Educação), clicando na aba Serviços e selecionando o item Chamada Pública Escolar.

Para todos os estudantes que possuem matrícula ativa nas escolas estaduais em todas as etapas e modalidades de ensino que tiverem, no mínimo, 75% de frequência no ensino regular e 50% de frequência na modalidade, a rematrícula é automática e ocorre no decorrer do mês de novembro. Para aqueles que não possuem frequência constante ou novos alunos terão que comparecer na diretoria da escola.

Posteriormente, de 4 a 17 de janeiro de 2024, a efetivação da matrícula ocorre de forma presencial nas instituições de ensino, devendo os responsáveis estarem com as documentações necessárias para confirmar a vaga.

As inscrições e transferências on-line somente serão efetivadas com a matrícula presencial nas escolas e mediante a entrega dos seguintes documentos:

Certidão de nascimento ou RG do aluno e comprovante de escolaridade;

Comprovante de residência do responsável e RG do responsável;

para alunos do 1º ano do Ensino Fundamental: CNS (Cartão Nacional de Saúde), NIS (Número de Identificação Social) e atestado de vacinação. Confira o link que destinará os interessados a página da secretária. https://educacao.rs.gov.br/inicial