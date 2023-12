Rescaldo natalino nas ruas de Alegrete

Isso resultou no acúmulo de detritos em várias partes da cidade. No centro, uma cena desagradável com grande quantidade de lixo dentro do contêiner e ao seu redor.

Os garis, como Rudinei Gomes, com mais de 30 anos de experiência, afirmaram que nesta segunda-feira terão muito trabalho para limpar as ruas da cidade. A retomada da coleta pelas equipes responsáveis por esse serviço ocorrerá neste dia. A orientação foi para que as pessoas evitassem colocar os resíduos nas ruas, a fim de impedir que se espalhasse pelas calçadas.