Última semana de 2023 com temperatura amena e chuva em Alegrete

Nesta terça-feira (26), o ciclone extratropical que causou chuva e vento de 80 km/h, se afasta da costa gaúcha. O sistema sobre o mar impulsiona ar mais seco para o Rio Grande do Sul e o sol aparece predomina sobre o território gaúcho, inclusive com amplos períodos de céu claro.

O município de Alegrete tem uma média de 135mm de chuva para o mês de dezembro, segundo 30 anos de dados de reanálise ERA5. Até o dia 26, já choveu 184 mm em Alegrete em dezembro/2023, o que representa 136% da média normal para o mês. De acordo com dados combinados de estações meteorológicas e satélite do Centro de Previsão de Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC).

Uma massa de ar mais amena traz temperaturas consideradas baixas para um 26 de dezembro, durante a madrugada, em boa parte do estado. O dia será muito agradável para os padrões da última semana do ano com máximas que não devem superar os 30ºC em quase todas as cidades gaúchas.

Em Alegrete, a máxima não passa dos 25ºC, e a mínima registrada foi de 14ºC. Na quarta (27), a máxima aumenta em dois graus e a temperatura amena continua. Já para quinta-feira (28), segundo o Metsul meteorologia a previsão de chuva para Alegrete. São estimados 12,3mm. A precipitação prossegue no dia seguinte (29), com mais 27,9mm. O dia mais quente deve ser na quinta, quando a máxima atinge 32ºC. Já as mínimas sobem um pouco nos dois últimos dia da semana, variam entre 16ºC e 21ºC.