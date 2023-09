Retiro da Primavera reuniu jovens quadrangulares em Alegrete

Share on Email

A coordenadora Aline Neves e sua equipe reuniu mais de 150 jovens que ouviram a palavra de Deus e fizeram apresentações.

Jovens quadrangulares

Durante o encontro, os jovens quadrangulares ouviram mensagens da palavra de Deus direto a esta fase da vida por meio dos preletores: Bispo Ênio Bastos, Pastores Jonas Pastora Márcia, pastora Celina Pastor Luciano,pastor Matheus Pastor Lucas. O retiro encerrou com o batismo nas águas, quando os participantes aceitar seguir a palavra de Jesus. O tema do retiro: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Incentivar os jovens a falar do amor de Deus para alcançar outras pessoas.

Retiro de jovens quadrangulares

Retiro de jovens quadrangulares em Alegrete