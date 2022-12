Luciano Belmonte assume, pela segunda vez, a presidência da Câmara

Em concorrida sessão no plenário Gaspar Cardoso Paines, no início da noite de quinta-feira (29), tomou posse como presidente, da Câmara de Vereadores de Alegrete o progressista Luciano Belmonte.

Após presidir a Casa em 2018, o progressista retorna à presidência novamente em seu segundo mandato. Dessa vez, aclamado por uma expressiva votação.

O plenário teve todos seus assentos ocupados e na plateia lideranças políticas, comunitárias, empresariais, rurais e religiosas. A comunidade prestigiou a posse da nova mesa diretora 2023. Comandantes das unidades militares e da guarnição, além do juiz da Comarca de Alegrete, Rafael Echeverria Borba abrilhantaram a sessão.

A sessão iniciou com o presidente Anilton Oliveira compondo a mesa ao lado dos colegas Jaime, Itamar e Bispo Ênio. Os presentes entoaram o hino nacional e logo o cerimonial capitaneado pelo servidor Eider Pena, transcorreu o início da posse. Dezenas de correspondências enviadas à câmara em razão da transmissão de cargo.

Dos 15 vereadores, apenas cinco não ocuparam seus lugares nas bancadas. O deputado estadual Airton Lima transmitiu uma mensagem aos vereadores através de um vídeo.

O presidente Anilton Oliveira abriu os trabalhos com a tradicional saudação e mencionou um por um da nova diretoria. Destacou os feitos neste ano, fez uma referência à engenheira Nathali Lunardi que criou um projeto de captação de energia solar no prédio da câmara, o único prédio público da região central a ser dotado deste tipo de tecnologia. A profissional que estava no plenário foi bastante aplaudida.

O petista falou do código de ética de disciplina da casa, da aprovação do Plano Diretor e disse da missão cumprida. Logo em seguida, um vídeo institucional apresentou todas atividades da câmara neste ano de 2022.

Além da TV Câmara e Rádio Minuano, duas intérpretes de libras se revezavam na transmissão da sessão.

Em razão do seu último pronunciamento, o presidente Anilton passou a sessão ao vereador Itamar Rodrigues.

Bastante falante e por vezes emotivo, o discurso de despedida de Anilton foi de uma manifestação pessoal. Agradeceu a família, falou que seus pais é o único casal a conseguir ter dois filhos presidente de uma câmara. Voltou a elencar as realizações e ao final já com o tempo estourado, recitou uma poesia de Noel Guarani. Sob aplausos revelou que sai da presidência extremamente gratificado.

No retorno à sessão como presidente, Oliveira deu posse oficialmente ao futuro presidente Luciano Belmonte. Com a mesa desconstituída, se formou a nova mesa diretora para 2023. Belmonte fez questão de chamar o petista para permanecer na mesa e chamou seus colegas de diretoria Bispo Ênio, vice presidente e os secretários Moises Fontoura e Dileuza Alves.

Os pronunciamentos das bancadas sintetizaram muita coesão para soma dos esforços em bem legislar junto à nova presidência.

Cléo Trindade, Eder Fioravante, Fábio Perez, Jaime Duarte e João Monteiro reiteraram sucesso e muito trabalho para comunidade.

O prefeito em exercício, Jesse Trindade, saudou a presença de todos, destacou as forças militares presente e elogiou o trabalho dos secretários presentes na sessão. Ao se dirigir ao ex-presidente Anilton enfatizou a boa gestão. Ao presidente Luciano almejou sucesso na jornada e reiterou que as portas da prefeitura continuarão abertas para a câmara.

Como de praxe, o vice Bispo Ênio assumiu os trabalhos para o primeiro pronunciamento do presidente Luciano Belmonte.

O progressista retorna à sala da presidência e se diz mais experiente para seguir seu trabalho. Prometeu mais empenho e vai dar continuidade às realizações que atual mesa diretora implementou à frente do Poder Legislativo, e também deseja aproximar cada vez mais o parlamento alegretense dos bairros e interior do município, através de descentralizações, bem como ampliar o atendimento ao público através da Escola do Legislativo.

Luciano quer concluir a revisão do regimento interno da câmara, para dar maior segurança ao processo legislativo, também dar início à execução da reforma e ampliação do prédio e executar políticas públicas de inclusão no âmbito do Legislativo.

Belmonte citou a forma respeitosa durante a transição e destacou a força familiar, citou seus eleitores e encerrou seu discurso agradecendo a Deus.

A sessão de posse foi encerrada com o hino rio-grandense e logo em seguida as tradicionais fotos no plenário, seguida de um coquetel no saguão da galeria dos ex-presidentes.