Reunião no Oswaldo Aranha trata da implementação do curso de eletromecânica

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Na última quinta-feira à noite, ocorreu no salão Maria Amorim do Instituto Estadual de Educação Oswaldo Aranha, uma reunião que definiu os próximos passos para implementação do curso de eletromecânica em nível médio na instituição.

A atividade reuniu a direção da escola por meio do diretor, Ernesto Viana, seus vice diretores e um expressivo número de professores, mais a presença dos diretores do Campus Alegrete da Unipampa. Alguns passos terão de ser cumpridos antes da implementação completa do novo curso na instituição alegretense.

Para o presidente da Câmara de Vereadores, Moises Fontoura, o curso será de grande valia a partir de sua importância não só para Alegrete, mas para cidades da região como Quaraí, Rosário do Sul e Manoel Viana, que vão ter demandas nesse sentido.

O curso técnico em eletromecânica abrange um vasto campo de ação na área agrícola, desde o de operador e manutenção de máquinas agrícolas até a operação e manutenção de drones. Ao final, o diretor Ernesto agradeceu a presença de todos, informando que a próxima etapa será o encaminhamento de documentos de segmentos da comunidade (Executivo, Legislativo, Empresarial e outros ) para demonstrar junto à SEDUC a coesão da comunidade em torno do pleito.

Fotos: Alair Almeida