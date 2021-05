Alegretense classifica seleções da França para final da Copa Continental de vôlei de praia

Compartilhe















O alegretense Lissandro Carvalho, head coach das equipes masculina e feminina de volley beach da França, conquistou mais um triunfo à frente do seleto grupo de atletas.

A seleção francesa masculina, foi a 5ª colocada no torneio de Baden, na Áustria, se classificou para as finais da Copa Continental no domingo, classificatória para os Jogos Olímpicos de Tóquio (23 de julho a 8 de agosto).

Ao chegar às semifinais do torneio de Madrid, a seleção feminina francesa também se classificou para a final da Copa Continental, que se classifica para as Olimpíadas de Tóquio.

A seleção feminina francesa já está garantida para disputar a final em Haia (23 a 26 de junho).

A seleção feminina francesa de vôlei de praia treinada pelo alegretense Lissandro Carvalho pode continuar na esperança de uma qualificação para os Jogos Olímpicos de Tóquio (23 de julho a 8 de agosto). As duplas Alexandra Júpiter-Aline Chamereau e Lezana Placette-Alexia Richard estão de fato garantidas entre as cinco primeiras equipes do torneio de Madri , já que derrotaram a Lituânia nas quartas de final (2 vitórias, 2-1 e 2- 0). E venceram a dupla espanhola, perdendo a final para as russas.

O alegretense comemorou o resultado que dá às francesas uma vaga para a final da Copa Continental, disputada de 23 a 26 de junho, em Haia. Porém, elas terão que vencer este último torneio para qualificar um par para os Jogos Olímpicos de Tóquio.

