Rio Ibirapuitã recua em Alegrete, mas segue acima da cota de inundação

A Defesa Civil de Alegrete divulgou, na manhã desta segunda-feira (5), um novo boletim sobre a situação do Rio Ibirapuitã e os impactos da inundação no município. Às 8h, o nível do rio estava em 11,41 metros, uma redução de 13 centímetros em relação à medição das 18h de domingo (4), quando havia atingido 11,54 metros.

Mesmo com o recuo, o nível permanece 1,71 metro acima da cota de inundação, estabelecida em 9,70 metros. A cota de alerta é de 8,50 metros, enquanto a cota de atenção está em 7,50 metros.

Segundo o levantamento da Defesa Civil, 30 famílias, totalizando 91 pessoas, estão desabrigadas. Outras 61 famílias, somando 160 pessoas, estão desalojadas em razão do avanço das águas.

Os moradores retirados de suas residências estão sendo acolhidos no Ginásio da Escola Honório, no Ginásio da Escola Eurípedes Brasil Milano e na Igreja Quadrangular.

Os bairros afetados são Vila Nova, Canudos, Santo Antônio, Macedo, São João, Ibirapuitã e Promorar. Entre os serviços realizados pelas equipes estão o transporte de bens materiais para os abrigos, entrega de lonas e retirada de moradores de áreas de risco.

A Defesa Civil mantém equipes de plantão para atender a comunidade e acompanhar a evolução do nível do Rio Ibirapuitã. Moradores que precisarem de atendimento podem entrar em contato com a Defesa Civil de Alegrete pelo telefone (55) 3120-1065