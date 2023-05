Roda de conversa debateu a exploração e abuso sexual da criança e do adolescente

Na tarde da última quinta-feira (18), uma roda de conversa foi promovida pelo Conselho Tutelar, na Câmara de Vereadores, o encontro foi alusivo ao Dia Nacional do Combate à Exploração Sexual da Criança e do Adolescente. A mesa foi composta pela promotora Luiza Losekann, pela delegada Fernanda Mendonça e a assistente social e coordenadora do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (CREAS) Daniela Haerter, a mediação foi da secretária de promoção e desenvolvimento social Iara Caferatti. No público estavam as redes de proteção das escolas, professores e orientadores.

O dia 18 de maio foi escolhido em homenagem a menina Araceli, de apenas oito anos de idade, que há 50 anos perdeu a vida brutalmente, ela foi sequestrada, drogada, espancada, estuprada, carbonizada e morta, os assassinos eram homens de classe médioade Vitória, no Espírito Santo, nenhum dos criminosos foi preso.

Juntamente com a data ocorre o projeto Faça Bonito – proteja nossas crianças e adolescentes, que há 23 anos destaca a importância do desenvolvimento seguro de crianças e adolescentes. O símbolo da campanha é uma flor para lembrar a primeira infância. Na roda de conversa, a secretária Iara pontuou questões referentes aos dados do município, elencou que até o momento do corrente ano três crianças e adolescentes foram abusadas, engravidaram e abortaram. A coordenadora do CREAS Daniela Haerter mostrou informações da cidade de janeiro a março, 33 crianças e adolescentes sofreram abuso sexual, ela também enfatizou que as consequências da violência sexual são muitas, como depressão, sentimentos de culpa e vergonha, isolamento social, medo permanente, transtorno de estresse pós-traumático. A campanha visa defender crianças e adolescentes contra esses abusos, denúncias podem ser feitas no Dique 100.