Coleta descentralizada recolhe três cargas de lixo eletrônico em três bairros da cidade

A Prefeitura realizou mais uma coleta descentralizada de resíduos eletrônicos num dos bairros de Alegrete.

Nesta semana, a Secretaria de Meio Ambiente deu continuidade ao cronograma de coletas descentralizadas de resíduos eletrônicos, com a realização da ação nos bairros Vila Nova, Rui Ramos e adjacências. Durante o evento, foram recolhidas três cargas de resíduos eletrônicos, demonstrando o engajamento da comunidade na iniciativa.

A coleta descentralizada de resíduos eletrônicos tem como objetivo proporcionar uma maneira adequada de descarte para equipamentos eletrônicos obsoletos ou danificados, como computadores, celulares, eletrodomésticos, entre outros. Esses resíduos, se descartados de forma incorreta, podem causar danos ao meio ambiente e à saúde humana, além de representarem uma ameaça na proliferação do mosquito Aedes aegypti, transmissor de doenças como a dengue.

Visando promover a conscientização da população, a Secretaria de Meio Ambiente divulgou o cronograma de coleta para as próximas semanas. Confira as datas e locais:

20/5 – Descentralização Polo do Jacaqua (das 08h às 12h);

20/5 – Descentralização Escola Waldemar Borges (das 09h às 11h);

23/5 – Descentralização no Polo João André Figueira – Durasnal (08h às 12h).

É importante ressaltar que a participação da comunidade é fundamental para o sucesso dessa iniciativa. Ao descartar corretamente os resíduos eletrônicos, os cidadãos contribuem para a preservação do meio ambiente, evitando a contaminação do solo, da água e do ar. Além disso, o descarte apropriado também previne a formação de criadouros do mosquito Aedes aegypti, auxiliando no controle de doenças transmitidas por ele.

A Prefeitura reforça a importância de não descartar resíduos eletrônicos em lixo comum ou em locais impróprios, como terrenos baldios. Para realizar o descarte adequado, a população deve aguardar a coleta descentralizada em seu bairro ou utilizar pontos de coleta específicos, caso existam na região.

A Secretaria de Meio Ambiente também está à disposição para esclarecer dúvidas e fornecer informações adicionais sobre a coleta de resíduos eletrônicos. É fundamental que todos os moradores se envolvam nessa causa e contribuam para a construção de uma cidade mais sustentável e livre de problemas ambientais.