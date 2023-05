Alunos do Francisco Carlos lançam jornal escolar e podcast

A EMEB Francisco Carlos, em Alegrete, está vivenciando um projeto inovador que tem despertado o interesse e a participação ativa dos alunos. Trata-se do lançamento de um jornal escolar, que visa motivar os estudantes a explorar o universo da escrita e do jornalismo, além de mantê-los informados sobre diversos gêneros e assuntos relevantes. O projeto também busca aprimorar suas habilidades de fala, escrita e desenvolvimento por meio da linguagem corporal.

No jornal, cada grupo é responsável por uma temática específica, preparando os assuntos que despertam o interesse e a paixão dos alunos. Essa abordagem personalizada permite que eles se envolvam de maneira mais significativa e sintam-se parte ativa do projeto.

Uma das principais atrações do jornal é o podcast, no qual o grupo formado por Lorenzzo, Vitor, Léo Vitor, Ariel Bari e intermediado por Davi Rodrigues, realiza comentários sobre futebol. Em sua estreia, o podcast contou com a participação especial de Artur Antunes, aluno do 9º ano.

“Davi Rodrigues expressou sua satisfação com o projeto, dizendo: “É muito legal reunir os quatro em uma mesa e expor nossa opinião sobre os assuntos que gostamos.” Em entrevista ao jornal, Ariel Bari acrescentou: “O podcast é uma ótima oportunidade para apresentamos diferentes opiniões e discutimos sobre elas.”

O jornal escolar convida toda a comunidade alegretense a acessar o jornal e participar ativamente desse projeto, que tem se mostrado uma forma inovadora de incentivar os alunos. Além do podcast, o jornal conta com uma variedade de temas, como horóscopo, charges, piadas, notícias, curiosidades, entrevistas e muito mais.

O objetivo principal desse projeto é criar um ambiente onde os alunos possam se expressar livremente, compartilhar suas opiniões e ampliar seus conhecimentos de forma dinâmica e interativa. Por meio do jornal escolar, os estudantes são estimulados a explorar sua criatividade, desenvolver habilidades de pesquisa, aprimorar a escrita e adquirir maior confiança na comunicação.

A iniciativa da EMEB Francisco Carlos em lançar um jornal escolar é um exemplo notável de como as instituições de ensino podem proporcionar experiências educacionais enriquecedoras, que vão além das salas de aula tradicionais. Ao incentivar os alunos a se envolverem em atividades que lhes interessam, a escola está construindo uma base sólida para o desenvolvimento acadêmico e pessoal dos estudantes.

Confira através do link: www.chicaonewsalegrete.blogspot.com.br