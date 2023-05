Rodada de sábado no citadino de futsal foi de Primeira Divisão em noite de hat-tricks

O campeonato citadino de futsal segue movimentando os desportistas no ginásio da Arena Esporte & Lazer em Alegrete. No sábado (20), mais uma rodada com destaque de três bons jogos válidos pela Série A, a Primeira Divisão do futsal alegretense foi à quadra.

A rodada registrou 25 gols em três partidas. O União Y FNP venceu o Deportivo La Portera por 4 a 3. Os gols do União Y FNP foram anotados por Gustavo Borges e Hiago Dambroz, cada um marcou duas vezes. Destaque da partida ficou com o hat-trick de Filipi de Moura, com três gols.

No segundo jogo da noite, a AABB venceu o Real por 7 a 4 com mais um hat-trick. Dessa vez, Henrique Rodrigues marcou três gols pela AABB, que ainda marcou com Jeferson, Lucas Sônego e Ícaro Silva. O Real teve um hat-trick com Paulo de França, que balançou a rede três vezes. Pablo Colombo fez o quarto da Sociedade.

Já o último jogo da noite de Galáticos sobre a Eliseos Futsal. Jogo equilibrado, de muita disputa que culminou com uma vitória apertada dos Galáticos por 4 a 3. Gols de Edinei, Felipe Mayer, Leonardo Rodrigues e Marco Aurélio. Pela Eliseos, gols de Ahmad Maruf, João Marçal e Quelisson Rhodes.





Fotos: Roger Severo