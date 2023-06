Rodovias Estaduais estão interditadas no RS

Com o temporal que atingiu o Estado na última semana, mobilidade das estradas ficou totalmente debilitada principalmente pelos intempéries naturais, confira abaixo as cidades e os trecho das Rodovias atingidos.

Estradas Bloqueadas:

-ERS-452: deve contar com bloqueios temporários hoje (22) no quilômetro 16, em Vale Real. A partir do meio-dia, serão realizadas interrupções de, aproximadamente, 10 minutos.

No trecho, onde houve uma queda de barreira na sexta-feira (16), acontece a limpeza da pista. Já foi executada uma base de brita graduada no acostamento à direita da rodovia, com a finalidade de melhorar o fluxo de veículos. Como o solo está encharcado e há pedras grandes soltas, ainda não foi possível concluir o serviço no local.

Nesta quinta-feira (22), os bloqueios temporários ocorrem até às 18h. Após esse período, o trânsito segue em meia pista. Nos próximos dias, devem ser executadas novas intervenções para que o tráfego nos dois sentidos da rodovia seja restabelecido.

– VRS-826: está totalmente bloqueada no quilômetro 9,2, entre Farroupilha e Alto Feliz, na Serra Gaúcha. Devido ao aumento das rachaduras na pista, que provocaram a interdição da estrada na sexta-feira (16/6), o fluxo de veículos foi interrompido no trecho

: Por enquanto, os motoristas devem utilizar como desvio a ERS-122 e a ERS-452 até o município de Feliz e, na sequência, dirigirem-se para Alto Feliz.

-ERS-422: há uma queda de barreira no quilômetro 46, em Venâncio Aires, que provocou o bloqueio total do trecho. Os desvios são pelas estradas municipais. Os materiais que estavam no trecho foram removidos e, no momento, os bombeiros estão lavando a pista. Ainda não há previsão de liberação do trânsito.

– VRS-840: o tráfego de veículos está liberado no quilômetro 7, em Lindolfo Collor. A circulação no trecho, que estava com água na pista, ainda deve ser realizada com cautela.

– VRS-873: está em meia pista nos quilômetros 0,5 e 2, em Morro Reuter. O Daer continua trabalhando na retirada de árvores caídas e barro que impedem a passagem de veículos no lado esquerdo da rodovia, junto ao morro, no sentido de Santa Maria do Herval em direção a Morro Reuter.

-ERS-020: no quilômetro 20, em Morungava (Gravataí), o trânsito está em meia pista. O bloqueio acontece no sentido Gravataí – Taquara, onde o aterro da rodovia cedeu em razão das chuvas. O Daer está recuperando o talude, o qual sofreu processo de erosão que atingiu a pista.

– ERS-030: está interditada a Ponte do Caraá, no quilômetro 1,7, entre Santo Antônio da Patrulha e Caraá, no Litoral Norte. Os motoristas devem realizar o desvio pela rodovia municipal.

A circulação na ERS-030 foi normalizada após os alagamentos que atingiram os quilômetros 29 e 40, em Glorinha e Santo Antônio da Patrulha, respectivamente.

– ERS-494: o trânsito está interditado na ponte do Morro Azul, no quilômetro 6,9, entre Três Cachoeiras e Morrinhos do Sul, no Litoral Norte. A cabeceira da estrutura cedeu após as chuvas intensas. O desvio deve ser realizado pelo município de Praia Grande, em Santa Catarina.

Fonte: Daer(Departamento Autonômo de Estradas de Rodagem).