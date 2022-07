Ronco de motores e buzinaço marcam a carreata do Dia dos Motoristas em Alegrete

A tradicional Festas das Benção das Sementes de São Cristovão ocorreu em duas etapas neste ano. A programação iniciou no sábado com missa e jantar e encerrou neste domingo, com missa, carreata e almoço.

O eco das buzinas foram destaque em Alegrete, neste domingo. As ruas da cidade ficaram “pequenas” para a grande manifestação de fé e amor à profissão. São Cristóvão é considerado o padroeiro dos motoristas.

Entre as demonstrações de gratidão, também, ocorreram homenagens aos que já não estão mais neste plano, porém, foram apaixonados pela estrada e fizeram do caminhão a segunda casa para o sustento da família. O que também foi possível ver em muitas cabines – a família reunida com o semblante de felicidade e reconhecimento da grandiosidade desta profissão que é vital para economia do País.

Homenagem ao alegretense Vanderlei Anjos dos Anjos, conhecido como “Cabelo”

A programação neste dia 31 iniciou às 9h com a missa. Depois todos saíram, do posto Texacão, em carreata em honra a São Cristóvão, Padroeiro dos Motoristas, passando pelas principais ruas da cidade e o número de veículos foi muito expressivo.

Após todos retornaram até a frente da Paróquia Nossa Senhora Conquistadora, situada na Avenida República Riograndense, no Bairro Santos Dumont, onde foi realizada a bênção nos veículos que por ali passaram.

A 22ª Festa da Benção das Sementes de São Cristovão foi promovida pela Paróquia Nossa Senhora Conquistadora, no bairro Santos Dumont. A Guarda Municipal também participou da carreta.