Rosas de Ouro homenageia Tom Mix e coroa Rainha e Musa da Diversidade em Alegrete

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

O momento foi iniciado com uma homenagem à figura emblemática de Tom Mix, um dos pilares do antigo Bloco Rosas de Ouro e um ativista reconhecido do movimento LGBTQIA+.

Estacionamento Rotativo vai operar na segunda de Carnaval em Alegrete

A abertura da Noite da Diversidade foi verdadeiramente comovente, destacando a importância histórica de Tom. Sob a condução de Edegar Lopes e Pety Carvalho, diretor de Harmonia, a noite se desdobrou em uma sucessão de momentos memoráveis: desde a apresentação da porta-estandarte Marisa Stamato até a coroação da Musa e Rainha da Diversidade, Agatha Corteline e Juh Almada. O show da Madrinha da Bateria, Val Bicca, seguido pela performance da bateria Furacão Verde e Rosa, adicionou ainda mais energia à atmosfera festiva.

Lucas Quintana Peres, irrequieto por natureza, é atualmente um experiente trader e educador financeiro

O desfile da Corte Mirim trouxe um toque de ternura à noite, enquanto o encerramento tradicional com o bloco Pior é Nada fez com que a multidão se entregasse à folia do Carnaval.

Com informações e fotos: Diretor financeiro da Rosas de Ouro e jornalista – Paulo Berquó