Rotativo repassa mais de R$ 28 mil ao Fundo Municipal de Trânsito no trimestre

O relatório de dados estatísticos no município de Alegrete contabilizou 38.845 veículos até o mês de junho do ano passado, números esses que já foram superados. A 3ª Capital Farroupilha ocupa a 38ª posição no Ranking de Frota no RS, com índice de motorização de 0,54, ou seja, a cada 100 pessoas, existem 54 veículos no município.

Estima-se que 75% dessa frota já tenha utilizado o estacionamento rotativo, que hoje comporta 932 vagas nas principais ruas centrais da cidade. O fluxo é diário de segunda a sábado.

Secretária de Saúde confirma mudança no posto de Passo Novo e assegura mais qualidade nos serviços

Rotativo repassa 16% do arrecadado ao Fundo Municipal de Trânsito

Recentemente houve uma suba no valor. Antes a cada meia hora o usuário da vaga desembolsava R$ 0,80 ou seja em uma hora gastava R$ 1,60. Agora em meia hora estacionado o preço custa R$ 1,00 logicamente em uma hora na área azul se gasta Dois Reais.

Muitos usuários reclamam do valor, ao ponto de contestarem no que é empregado o montante arrecadado. A reportagem do Portal Alegrete Tudo conversou com o Secretário Municipal de Segurança e Cidadania, Rui Alexandre Medeiros, sobre o que acontece com o valor repassado a prefeitura.

Proprietário do Bolicho do Jaci, no Passo Novo, morreu neste domingo

A empresa BR Parking é a que detém o serviço de estacionamento rotativo, e repassa 16% do valor arrecadado ao Fundo Municipal de Trânsito. Nos últimos três meses foi repassada a quantia de R$ 28.392,88 para o Fundo. Em junho foram R$ 8.352,73. Já em julho o montante chegou a R$ 10,243,48 e em agosto o total de R$ 9.796,67. O mês de setembro só é repassado no dia 20 do mês subsequente.

Valor a cada uma hora é de R$ 2,00

Sobre os valores, o secretário confirma serem repassados ao Fundo Municipal de Trânsito e a secretaria tem usado na compra de equipamentos quando necessários, pinturas das vias e construções de redutores de velocidade, entre outros serviços da pasta. Medeiros destaca que o setor de sinalização é beneficiado com esse valor para atender as demandas do trânsito.