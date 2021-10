Secretária de Saúde confirma mudança no posto de Passo Novo e assegura mais qualidade nos serviços

A mudança de equipe de profissionais do Posto de Saúde do Passo Novo, gerou um grande descontentamento dos usuários.

De acordo com alguns moradores que conversaram com a reportagem do PAT, na última sexta-feira(8), eles foram informados que a equipe atual seria substituída. Sem aceitar, por entenderem que poderiam ficar desassistidos, pois os profissionais que trabalham atendem as necessidades da comunidade e todos(moradores), destacam como excelente a atuação de toda a equipe. Com abaixo assinado, mobilização e algumas ponderações, os usuários do Posto de Saúde foram à Unidade na tarde de ontem(9), onde tiveram encontro com a Secretária de Saúde, Haracelle Fontoura. Também participaram alguns vereadores de Alegrete e profissionais da área da saúde.

Conforme uma das moradoras, a explicação da Secretária de que o Posto não apresentou os resultados que deveria e a equipe está sendo alterada não apenas ali, mas em outros locais não foi o suficiente para amenizar a insatisfação da comunidade que considera um erro retirar os profissionais que estão na Unidade. Eles disseram que, fizeram algumas ponderações e que devem buscar outras maneiras para que a equipe não seja alterada.

Já a Secretária Haracelli Fontoura, conversou com o PAT e explicou que isso é uma adequação necessária devido aos recursos que a saúde recebe. Todas as Unidades de Saúde – ESFs – vão passar por algumas alterações. Ela esclarece que muitas vão atuar com o mesmo número de profissionais com algumas ressalvas, mas são poucas. Também citou que a troca visa qualificar ainda mais o atendimento no Posto de Saúde do Passo Novo. A equipe que vai atuar a partir do dia 15, vai tornar a Unidade de Saúde em Posto Padrão, os atendimentos, muitos que precisam ser encaminhados para Alegrete, vão ser realizados lá. Como por exemplo, algumas intervenções ambulatoriais e também vão atender os assentamentos que hoje, é feito através do ônibus da Saúde Rural. Desta forma, uma mudança positiva será mais um dia do ônibus da Saúde Rural para atender outros locais.

Os recursos que vem do Estado e Federal estão congelados há 10 anos, explicou. E a partir de janeiro será um novo formato de repasse, se não tiver produção, não virá recursos, pois será relativo ao dados apresentados pelas Unidades. A Secretária acrescenta que se valesse isso hoje, alguns postos quase não receberiam recursos, devido ao baixo índice de produção, o que iria afetar de forma muito severa na Unidade e talvez provocando inclusive o fechamento. Isso para a população seria um grande prejuízo, portanto, a gestão que está sendo realizada neste momento, tem como objetivo padronizar todas as Unidades de Saúde.

“Toda questão é que devido ao novo sistema de repasse decrecursos, precisamos ter resultados para que a Unidade receba os valores, por isso, estamos realizando esta gestão para deixar todos como posto padrão. Tenho certeza que daqui alguns dias, a população vai entender que essa mudança está beneficiando a todos, não estamos deixando eles desassistidos, ao contrário, vamos colocar uma equipe que vai atuar lá de forma muito mais completa”- disse Haracelli.