Rotativo: último trimestre de 2022 rendeu mais de R$ 36 mil ao Fundo Municipal de Trânsito

Com um população estimada em 72.493 pessoas, conforme os últimos dados do IBGE e uma frota em circulação de 41.920 veículos, segundo relatório do Detran RS, até dezembro de 2022, o rotativo cresceu em arrecadação e vitaminou o Fundo Municipal de Trânsito.

No último trimestre de 2022 o repasse foi de R$ 36.376,85 ao Fundo Municipal de Trânsito. Somando o meses de outubro, novembro e dezembro, a BR Parking, empresa que opera a chamada área azul arrecadou o montante de R$ 217.049,00.

Nos três últimos meses do ano passado, outubro foi o mês de maior repasse ao município (R$ 13.865,36), diferente de dezembro que resultou aos cofres públicos o valor de R$ 10.654,86. Em dezembro de 2022, o dia 12 foi o de maior arrecadação dos agentes do rotativo (R$ 3.187,00). Num comparativo com o repasse feito pelos três primeiros meses de 2022, o primeiro trimestre do ao passado ficou abaixo com o total de R$ 29.501,45. Já o trimestre Outubro/Novembro/Dezembro resultou um repasse ao município de R$ 36.376,85.

Com 930 vagas, o estacionamento rotativo opera nas principais ruas centrais do município de segunda à sábado. A área azul tem o valor de R$ 1,00 a cada meia hora.

Em janeiro deste ano o faturamento do rotativo foi de R$ 57.438,50 o que gerou um repasse de R$ 9.656,75 ao Fundo Municipal de Trânsito. O dia de maior faturamento da empresa BR Parking em janeiro de 2022, foi no penúltimo dia do mês, quando arrecadou R$ 2.899,50.

No mesmo período de 2022, o repasse aos cofres públicos alcançou o valor de R$ 7.148,08 numa arrecadação da empresa de R$ 50.432,50.

Segundo o secretário de segurança, mobilidade e cidadania do município Daniel Rosso, que responde pelo Fundo Municipal de Trânsito, os valores ajudam nas despesas com pinturas, repinturas de vias, manutenção de faixas de segurança, faixas amarelas, compra de tachões, placas de sinalização e outras demandas que envolvam a sinalização do trânsito em Alegrete.