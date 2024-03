RS decreta situação de emergência após alcançar 20 mortes por dengue em 2024

Share on Email

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB) assinou um decreto de situação emergência após o estado alcançar, nesta terça-feira (12), a marca de 20 mortes provocadas pela dengue em 2024. O texto deve ser publicado na edição de quarta (13) do Diário Oficial.

Nesta terça, a Secretaria Estadual da Saúde (SES) notificou mais três óbitos. Todas as três vítimas tinham doenças pré-existentes.

Uma delas é uma mulher de 58 anos, moradora de São Leopoldo, na Região Metropolitana.

As outras mortes ocorreram no Noroeste. Em Santa Rosa, morreu uma mulher de 81 anos. Em Iraí, a vítima é um homem de 76 anos.

O Rio Grande do Sul soma 17,7 mil casos de dengue confirmados até agora. Novo Hamburgo, na Região Metropolitana, é a cidade com o maior número de registros – 2,9 mil casos.

Santa Rosa, com três mortes no ano, já soma 1,7 mil casos. São Leopoldo tem 1,3 mil casos. Iraí tem 392 infecções registradas.

Sintomas e cuidados

A Secretaria reforça a importância de que a população procure atendimento médico nos serviços de saúde logo nos primeiros sintomas, que são:

febre alta (39°C a 40°C), com duração de dois a sete dias, dor retro-orbital (atrás dos olhos)

dor de cabeça

dor no corpo

dor nas articulações

mal-estar geral

náusea

vômito

diarreia

manchas vermelhas na pele, com ou sem coceira

Mortes por dengue no RS em 2024

05/02: mulher de 71 anos, Tenente Portela

06/02: homem de 65 anos, Santa Cruz do Sul

09/02: mulher de 71 anos, Santa Rosa

19/02: mulher de 64 anos, Tenente Portela

20/02: mulher de 75 anos, Tenente Portela

21/02: homem de 63 anos, Cruz Alta

23/02: homem de 76 anos, Lajeado

26/02: homem de 79 anos, Frederico Westphalen

01/03: homem de 59 anos, Canoas

01/03: homem de 69 anos, Novo Hamburgo

01/03: mulher de 71 anos, Independência

05/03: mulher de 26 anos, Frederico Westphalen

05/03: homem de 72 anos, Giruá

05/03: mulher de 67 anos, Cerro Largo

07/03: homem de 33 anos, Araricá

08/03: homem de 71 anos, Vista Gaúcha

11/03: homem de 75 anos, Santa Rosa

12/03: mulher de 58 anos, São Leopoldo

12/03: mulher de 81 anos, Santa Rosa

12/03: homem de 76 nos, Iraí

Fonte: G1