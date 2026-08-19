Rua do Procon terá forte apelo por inclusão aos jovens PCDs

A programação acontece das 9h às 15h, na Praça Getúlio Vargas, reunindo serviços, empresas, palestras e oportunidades para consumidores e quem busca ingressar ou retornar ao mercado de trabalho.

Durante as atividades da rua do Procon que vai estar orientando a comunidade com vários serviços haverá uma ação do SINE com forte apelo à inclusão. A edição contará com uma programação especial voltada às pessoas com deficiência (PCDs), dentro da proposta do Dia D, além de uma ação direcionada ao público jovem.

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Durante a manhã, pessoas com deficiência de Alegrete que estão em busca de uma oportunidade profissional poderão participar de entrevistas de emprego com representantes de três empresas: Corsan, Stock Center e Baklizi. A iniciativa pretende aproximar candidatos e empregadores e ampliar as possibilidades de inserção das PCDs no mercado de trabalho.

Após as entrevistas, a programação terá continuidade com uma palestra do Sesc, conduzida por Leonardo Leonardi. Na sequência, o CIEE também participará das atividades, encerrando a programação com a participação do FGTAS/Sine.

Oportunidade e inclusão

A Rua do Procon é uma iniciativa realizada pelo órgão em âmbito estadual e tem como objetivo levar serviços e informações à população, além de criar oportunidades para pessoas que buscam colocação ou recolocação no mercado de trabalho.

Em Alegrete, a parceria entre FGTAS/Sine e Prefeitura amplia o alcance da ação, especialmente nesta edição, que coloca a inclusão profissional no centro da programação.

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Além das oportunidades de emprego, o evento também busca orientar trabalhadores, aproximar empresas de potenciais candidatos e estimular a participação de jovens e pessoas com deficiência nas ações de acesso ao mercado de trabalho.

A programação será realizada na próxima sexta-feira (21), das 9h às 15h, na Praça Getúlio Vargas, em Alegrete.