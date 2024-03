Safra do arroz irrigado avança na região

Segundo levantamento realizado pelo Irga, no último dia 8 de março, encontram-se em estágio reprodutivo 41% das áreas cultivadas com arroz irrigado no Rio Grande do Sul. Em maturação, 44,2% e colhidos, 8,2% (aproximadamente 73.087 hectares no Estado dos 900.203 ha estimados pelo Irga). Essas áreas correspondem às semeaduras realizadas nos meses de setembro, outubro e novembro (até 20 de novembro). Encontram-se ainda na fase vegetativa 6% das áreas ainda e 0,6%, perdidas.

Esses resultados indicam que teremos uma grande parte da fase reprodutiva das lavouras de arroz do Estado ocorrendo durante o mês de fevereiro e um percentual, em março. No mês de fevereiro não ocorreram quedas de temperatura, dando indícios de que as lavouras de arroz que estavam em fase reprodutiva nesse período possam obter bons resultados de colheita. Já as lavouras com fase reprodutiva em março, teremos que aguardar a sequência do mês para maiores avaliações.

O estudo aponta que o município de Alegrete que compõe a região Fronteira Oeste teve semeados uma área de 263.903 ha e já foram colhidos 50.776 ha (19,24%), a regional mais adiantada do RS.

