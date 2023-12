Santa Casa agradece a todos que remaram juntos em 2023

Ao final de mais um ano, como é de costume, olhamos para trás e nos deparamos com muitos sentimentos. Somos gratos, somos muitos e somos persistentes. A vida é um rio e estamos todos no mesmo barco.

A Santa Casa vive um momento importante. Estamos ampliando nossos serviços, com obras significativas e fundamentais para a melhoria no atendimento em saúde, com foco na qualidade de vida da nossa comunidade e dos demais municípios que integram nossa área de referência.

Juntos, com coragem e determinação, transformamos momentos difíceis em grandes desafios, graças a solidariedade das pessoas que nos acompanham nesse barco. Nele, somos todos incansáveis e, graças a nossos companheiros de rio, sabemos que podemos vencer.

Contar com a comunidade, que rema junto com a gente, é muito especial. Estamos mais uma vez, juntos, quando o espírito de festas de final de ano, com a família e com os amigos nos enchem de certeza de sempre termos com quem contar.

Nós, da Santa Casa, trabalhamos pela saúde e pela esperança. E, conforme a música que embala nosso vídeo de final de ano, remaremos juntos, regando flores e sonhando com dias melhores.

Que a solidariedade e o amor ao próximo se revelem em cada um de nós. Todos somos um e não estamos sozinhos. Este é o verdadeiro espírito de amor e esperança e que deverá nos guiar durante o Ano Novo que está para começar.

A provedoria da Santa Casa agradece pela solidariedade de cada um e de todos e deseja um 2024 repleto de saúde e de vida!

Provedoria da Santa Casa