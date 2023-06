Hoje tem Clube do Brega ao vivo, especial de aniversário no 23 Pub Bar

O Programa Clube do Brega na Rádio Nativa FM Alegrete comemora seus 8 anos nesta sexta-feira (30). Para celebrar a data um programa ao vivo no 23 Pub Bar, o primeiro bar temático de Alegrete.

A festa com convite especial vai reunir a turma brega que se identifica com o programa, uma noite para reunir parceiros e amigos do irreverente programa das noites de sexta da Nativa. A partir das 21h, o 23 Pub Bar recebe os convidados para celebrar os 8 anos do Clube do Brega. E às 22h, inicia a transmissão do programa ao vivo pela 105.9 e pela página no Facebook do Portal Alegrete Tudo.

Lelo Di Carvalho e Ander Carvalho, comandam o programa que promete muitas surpresas. Músicos convidados especiais vão abrilhantar ainda mais a noite. Entre eles, Aline Costite, Gordo Paim, Geovani Castilhos e Zolá Duarte.

As noites de sextas-feiras, possuem na grade da programação, sempre a partir das 22h, um gênero musical que resiste ao tempo. Atualmente os comunicadores Ander de Carvalho e Eloé Mendes de Carvalho (Lelo Di Carvalho), são os apresentadores do Brega. Mas nas temporadas iniciais, o comunicador Zé Paulo e Eldio Favero com os personagens Cabeleira e Apolônio, atual comandante do X-Tudo, participaram ativamente das atividades.

A história do Clube do Brega se confunde no tempo e iniciou através do locutor Zé Paulo, criador do programa juntamente com o diretor da rádio Nativa Alegrete, Jucelino Medeiros.

O Clube do Brega foi ao ar no finalzinho de 1999, na época do CD, e a canção mais executada era “Garçom”, na voz de Reginaldo Rossi, ícone brega.

Foi através do programa que surgiu a festa Brega & Chique, que atraia centenas de pessoas ao Clube Juventude, em noites memoráveis.

De lá para cá, o Clube do Brega percorreu alguns bairros com programas ao vivo, promoções de pendrive, lançou CD e tudo isso será comemorado hoje em grande estilo.