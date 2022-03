Santa Casa apresenta planejamento estratégico para os próximos quatro anos

Share on Email

No ano em que completa 150 anos de serviços à saúde de nossa comunidade e Região, a Santa Casa de Alegrete apresentou à imprensa o seu planejamento estratégico.

Apresentação do planejamento estratégico da Santa Casa

Como resultado da consultoria de profissionais do Hospital Moinhos de Vento de Porto Alegre, foi apresentado o trabalho que incluiu ouvir todos os envolvidos na instituição, inclusive pacientes para se montar o planejamento de 2022- 2026.

Roberto Segabinazzi e Dr João Alberto Pereira acompanharam a apresentação.

Juarez Leite, da supervisão organizacional e Grasiele Knekeker, enfermeira do Moinhos de Vento, apresentaram o estudo e mapa do planejamento da Santa Casa de Alegrete.

Juarez Leite- Supervisão Organizacional do Hospital Moinhos de Vento

Para isso é preciso ter a missão e valores da instituição para se chegar ao mapa do que compõe esse planejamento.

Foram analisadas as fraquezas, forças, os riscos e sustentabilidade da instituição, ou seja, pensar o futuro. Para isso foi preciso levar em conta um todo que inclui o hospital: pacientes, família, gestores, servidores, atendimento e recursos.

Roberto Segabinazzi, provedor do Hospital, lembrou que o planejamento é o que norteia todo o andamento da instituição. – Sabemos que serviços ainda precisam ser feitos, mas precisamos pensar no futuro, na vida da Santa Casa, porque muitas fecharam e nós temos que trabalhar para manter os serviços e cada vez com mais qualidade”.