Plantel rubronegro foca na preparação para o Efipan 2024

Depois de muitos questionamentos da comunidade a cerca da equipe que representa o Flamengo de Alegrete no maior evento de futebol infantil da América, a diretoria rubronegra montou uma programação que oferta chances de todo garoto Sub-14, ao menos fazer uma avaliação. SE muitos dizem que na hora H, vem atleta de fora, em 2024 não será assim, se depender do ritmo de trabalho do Flamengo.

As categorias de base já estão em atividades, aos sábados as categorias menores treinam no campo do 12º BE. Já o plantel Sub-14 com foco no 43º Efipan, tem realizados treinos três vezes por semana.

Na última terça-feira (27), foi realizado mais um treino físico no período da tarde na Praça dos Patinhos. A atividade contou com o grupo 2009 e 2010 do Flamenguinho que se prepara para o Efipan em 2024. Os trabalhos tiveram o comando do professor Carlos Fagundes, de Manoel Viana. O profissional se desloca três dias por semana (terças, quintas e sábados) para ajudar o técnico Edinho Machado, na preparaçāo da equipe.

Machado tem feitos elogios ao grupo quer trabalha com afinco. Segundo o técnico ainda está sendo feito um trabalho avaliativo, seguindo o cronograma previsto pelo clube, que engloba a realização de amistosos já nos próximos meses.

O presidente Toninho Fagundes, reiterou o esforço de cada um, e se disse contente com o trabalho realizado. “Estamos em busca de formatar o grupo para disputa do Efipan, estamos somando forças para bem melhor representar não só o clube, mas a cidade.