Mariana Piccoli é a melhor ciclista gaúcha no brasileiro de contrarrelógio em Cascavel

Share on Email

Share on WhatsApp

Share on Twitter

Share on Facebook

Neste final de semana, a cidade de Cascavel, conhecida como um dos principais polos econômicos do Oeste do Paraná, recebeu mais de 250 ciclistas de todo o país para a disputa do Campeonato Brasileiro de Ciclismo de Estrada nas categorias Elite e Sub23.

O primeiro desafio da programação aconteceu nesta sexta-feira, 23, com a disputa da prova de contrarrelógio individual. Na prova feminina, prevaleceu a experiência e a força da ciclista Ana Paula Polegatch (Indaiatuba Cycling Team) que voou baixo para conquistar o pentacampeonato da prova completando o percurso de 16,6km com o tempo de 24min23seg.

Uma alegretense se destacou na disputa feminina Sub-23. A ciclista Mariana Cassol Piccoli/JP Bike Team, competiu na prova de contrarelógio e foi medalha de bronze. A ciclista Ana Paula Finco (27m14s), ficou com o título brasileiro de crono, seguida de Amanda Kunkel (a 8s), e da alegretense Mariana Piccoli (a 44s). Elas competiram num circuito de 16 km na cidade paranaense. O pódio ainda teve Pietra Minighini (a 57s), e Emanuelle Viximiczen (a 1m14s), quinta colocada.

Para Mariana, a preparação física e o trabalho psicológico são fundamentais para conseguir manter uma boa regularidade em provas de alto nível como o Brasileiro.

“Com certeza um resultado muito importante para mim, um resultado que trabalhei muito, claro que queria a vitória, treinei para ganhar, mas sei que entreguei o que tinha e as meninas que ganharam são vitoriosas e merecedoras”, resumiu a alegretense.

“Na estrada ficou um gostinho amargo de “queria mais” foram mais de seis meses treinando com foco total nessa prova, mas isso faz parte do ciclismo, são dias e dias. Agora é seguir trabalhando duro que tem muita prova ainda pela frente nesse segundo semestre de 2023″, pontuou.

Na prova de resistência, a ciclista sofreu uma queda no km 80 e após trocar de bike na perseguição do pelotão principal, teve um pneu furado que fez abandonar da disputa.

A cidade de Alegrete ainda contou com mais dois representantes na prova de resistência de 187 km. Na elite masculina Erlan Aita/Maxel Cycling não consegiu finalizar a prova. Já no Sub-23, Uillian Gonçalves/Apuana Team, tabém não conseguiu terminar o percurso nacional.

Aita e Uillian não conseguiram finalizar em Cascavel.

Fotos: reprodução