Santa Casa de Uruguaiana suspende internações pediátricas

Foram suspensas as internações pediátricas na Santa Casa de Uruguaiana. Uma das alegações é a falta de médicos na área.

Segundo o hospital, após meses de reuniões frustradas, houve uma última tentativa de negociação com os profissionais na última quarta-feira, promovida pelo Ministério Público Estadual, com participação da 10ª Coordenadoria Regional de Saúde, Secretaria Municipal de Saúde e Sindicato Médico do Rio Grande do Sul (Simers).

O caso do incorrigível dependente químico da casa insalubre na Zona Leste

A nota diz que a recusa dos 15 profissionais médicos em permanecer no serviço não se deu por questões financeiras, uma vez que foi oferecido 50% de acréscimo no valor da hora plantão aos profissionais. No entanto, não houve interesse dos profissionais em continuar a prestação dos serviços pelo SUS, levando a administração a suspendê-lo.

As crianças atualmente internadas seguirão sendo tratadas por uma única médica pediatra que se dispôs a permanecer atendendo a população de Uruguaiana até que sejam transferidos ou recebam alta médica. Novas crianças que necessitem de internação clínica serão acolhidas, estabilizadas e cadastradas no Sistema de Gerenciamento de Internações (Gerint) do Estado, permanecendo aos cuidados da equipe plantonista do Pronto Socorro até sua transferência.

Populares, BM e Guarda Municipal salvam homem na Ponte Borges de Medeiros

A administração da Santa Casa informa que segue buscando uma solução, inclusive fora do município, e que espera retomar o serviço em breve.

O provedor da Santa Casa de Alegrete, Roberto Segabinazzi, diz que a posibilidade de internações pediátricas aqui no hospital depende da regulação do Estado que faz esse traballho.

As Universidades não tem grande procura nesta especialidade, e normalmente, faltam médicos até mesmo para atendimentos particulares.