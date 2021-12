Santa Casa investe em estrutura física e novos equipamentos

O maior hospital da Região, a Santa Casa de Alegrete tem apoio de emendas parlamentares de políticos de vários partidos. Manter toda uma estrutura com uma infinidade de serviços de saúde e 218 leitos, sendo 180 só para pacientes do SUS é trabalho de uma grande equipe.

Quem vai ao Hospital percebe que sempre tem obras ou melhorias. Isso é confirmado pela atual provedoria que tem como presidente, Roberto Segabinazzi.

Atualmente, está sendo construída a área ao fundo do ambulatório onde será colocado o antigo tomógrafo com 200m². Essa máquina vai servir mais em emergências, como por exemplo, quem chegar acidentado.

Obras na Santa Casa

Oura obra importante que está sendo efetivada é o novo bloco cirúrgico com valores de 1,5 milhão para equipamentos de emendas parlamentares e mais 1,3 milhão de emendas impositivas de vereadores para a saúde.

Na pauta de obras para 2022 está a casa de Acolhida às Mães da Neo com ambulatório em que crianças que precisam, por exemplo, ganhar peso podem ficar internadas abrindo vagas em leitos da UTI Neo a prematuros mais graves. É a U5 com cinco novos leitos. Tudo isso com recursos de emendas parlamentares, dentre as quais, 500 mil do Deputado Zucco.

Também, conforme Segabinazzi está previsto uma nova unidade de saúde mental com 10 novos leitos com recursos do Ministério da Saúde. O posto 2 também será todo terá investimento para 2022, com recursos da Prefeitura e Governo do Estado.

Ainda está planejado a construção de um centro de convivência- local de espera de quem vem de outras cidades consultar os fazer exames aqui na Santa Casa. Ainda entre os projetos de obras, está a construção de um novo centro clínico para alugar para consultórios.