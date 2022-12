Sarau literário na EMEB Lions Clube estimulou a interação de alunos

Ela destacou que o estágio foi realizado na busca de inserir a leitura. “Gostaria de executar um projeto de estágio que fosse humano e modificador”, destacou.

Diante disso, surgiu a ideia, juntamente com a supervisão de sua Professora, Doutora Leila Bom Camillo do curso de letras da Unipampa, de criar um projeto de autobiografia em sala de aula chamado “Sementes Literárias: o embate de vozes na construção da identidade de alunos sujeitos”.

Os estudantes foram convidados a redigir memórias, sendo que teriam um tema específico, “Minhas Lembranças “. “Assim, a atividade visou o resgate da contação de histórias, o compartilhamento de vivências e a valorização dos saberes e experiências de cada um”, explicou.

Claudia citou que diversas habilidades da língua portuguesa foram trabalhadas, como o desenvolvimento de um texto conforme tema e situação sugeridos, a organização de informações de acordo com o gênero proposto e o uso de mecanismos e normas de escrita tendo como base o Livro Abrindo porteiras de Andréa Oliveira.

“Para a escrita, os alunos utilizaram mecanismos linguísticos que permitem identificar o locutor e o interlocutor de um texto, a construção de significados a partir de recursos expressivos, a descrição dos locais e pessoas, a localização do leitor no tempo e no espaço da narrativa, entre outros”, pontua.

Os alunos relataram suas vivências e experiências criando uma percepção positiva de suas histórias. Ao final, houve um novo olhar sobre si e seu entorno, de cada um ressalta a professora.



Segundo Cláudia, o projeto fez entender o passado e ajudou a valorizar o presente. “Me fez ver que as pequenas coisas de hoje fazem a diferença. Você é capaz de chorar escrevendo a sua história, por que é esse o poder que a escrita tem, de transmitir, de lembrar e de emocionar as pessoas. Você pode desabafar o que sente”, revela.

O Sarau Literário foi realizado com a Equipe gestora, professores, funcionários, alunos da Educação de Jovens e adultos e Turma Bilíngue da Escola Lions Clube.

“Agradeço ao Diretor Daltro Silva, Vice-diretor Batista Alvarenga, Coordenadora Fabiana Fagundes Pedroso, professora regente Eliani Mengue Cardoso, professores, funcionários da Escola Lions Clube, aos alunos do Eja e Educação Bilíngue, pela participação e apoio ao projeto, a participação de Isadora Pimentel Rodrigues, filha da Professora Adriana Rodrigues Pimentel, com a declamação da poesia premiada no 26° Fenartinho, com o troféu de 3° lugar, que fechou com chave de ouro a noite. Em especial, a presença da escritora do livro Abrindo Porteiras Andréa Oliveira e artista plástica Tina Figueiredo, que conversaram e partilharam suas vivências com os alunos”- encerrou.