Saúde com vários serviços à comunidade na Semana Mundial da Saúde

A prevenção como um dos principais cuidados com o corpo é a melhor maneira de manter a saúde em equilíbrio.

E dentro da Semana Mundial da Saúde, equipes da Secretaria estiveram na Praça Getúlio Vargas, neste dia 5, com a oferta de vários serviços à comunidade. João Francisco Filho, coordenador da Atenção Básica, disse que os profissionais da saúde verificaram pressão arterial, fizeram testes rápidos e aplicaram vacinas contra a Covid, na faixa etária acima de 60 anos. Também estiveram presentes os Redutores de Danos.

Dentro dessa proposta de esclarecer a comunidade sobre os cuidados com saúde, a Secretaria mantém em sua página no Instagram, médicos de várias especialidades falando sobre como prevenir e se cuidar de várias situações que afetam a saúde.

A saúde também tem um educador físico que realiza atividades com as comunidades da ESFs de bairros. Nesta quarta-feira, eles estiveram na praça Getúlio Vargas realizando atividades físicas com servidores da saúde e populares. O diretor da atenção básica lembrou sobre a importância de atividades físicas como componente de ajuda para se ter uma boa saúde. O prefeito Márcio Amaral e o vice Jesse Trindade passaram na Feira para cumprimentar os profissionais, nesta Semana Mundial da Saúde.