Secretaria da Agricultura faz drenagem em estrada do Itapevi

As condições climáticas, das últimas semanas, resultaram em grandes volumes de chuva em Alegrete, o que afetou de forma bem forte as estradas do interior do Município. A manutenção é feita pela Secretaria de Agricultura e Pecuária e, assim que o tempo dá uma trégua lá estão as máquinas. Uma frente de trabalho foi realizada na estrada do Itapevi. Com a força da água se formam valas e foi preciso fazer uma intervenção com trator para escorrer o excesso da pista.

Um cronograma está sendo montado para realizar reparos em trechos de estradas mais afetadas com as chuvas, assim que o tempo permitir. A SAP conta com sete patrolas, retroescavadeiras e caminhões para fazer esse trabalho