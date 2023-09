HGuA realiza campanha de plantio de mudas na Semana da Árvore 2023

No último dia 21 de setembro, o Hospital de Guarnição de Alegrete (HGuA) realizou o plantio de mudas de árvores nativas doadas pelas Prefeitura de Alegrete, a atividade foi realizada em comemoração a Semana da árvore 2023.

O plantio ocorreu na área de Instrução do 6º Regimento de Cavalaria Blindado (6º RCB) e Centro Hipico José de Abreu e contou com a presença do Ten Cel Valadão Subcomandante do 6º RCB, do Sr Amildo da Secretaría de Meio Ambiente de Alegrete, da Ten Ana Luiza Oficial de meio ambiente do HGuA e militares do Regimento José de Abreu e HGuA.

Essa ação faz parte da Campanha de plantio de arvores do Exército Brasileiro e do Comando Militar do Sul e tem por objetivo contribuir com a capacidade produtiva do solo, combater a erosão, estimular a conservação de água, a fixação de carbono, a amenização do clima e o aumento da diversidade biológica, bem como reforçar a conscientização do público interno do HGuA quanto à importância do cuidado com o meio ambiente dentro de um desenvolvimento sustentável.

Fotos: reprodução