Secretaria de Infraestrutura segue manutenção de estradas no interior

A situação de estradas do interior de Alegrete sempre requerem manutenção. A vasta extensão de trechos, em áreas, com mais de 3mil Kms exigem muito das equipes que trabalham neste serviço,visto que as chuvas dos últimos dias aumentam os buracos nas estradas.

Cinco equipes estão trabalhando no interior e deram uma parada, esta semana devido à chuva e vão continuar as atividades ainda esta semana. A informação é do secretário Infraestrutura Mário Rivelino.

O trabalho de patrolamento e encascalhamento está sendo feito nas estradas do Pai Passo, Caverá. Depois vão para Lagoa Branca As equipes também vão realizar serviços de melhorias no Itapororó e estão com uma patrola nos Pinheiros.

Assim que concluírem estes trabalhos, as equipes se deslocam para outras localidades,visto que sempre existem trechos precisando de manutenção.